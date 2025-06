Bekijk hier de launchtrailer van Hungry Meem

Deze week is Hungry Meem uitgekomen voor de Nintendo Switch. Er is nu ook een launchtrailer beschikbaar die je een laatste indruk geeft van deze charmante colony sim game.

In Hungry Meem help je schattige wezentjes, de Meems, die onder de Wereldboom wonen. Hun magische Miracle Pot is kapot gegaan, waardoor hun bestaan op het spel staat. Samen met de Meems bouw je een nieuw, bloeiend thuis en ontdek je steeds meer plekken om te verkennen. Door Meems te fokken, ontstaan er steeds nieuwe variaties en vaardigheden. Je kunt huizen, boerderijen en andere gebouwen bouwen om het leven van je Meems leuker te maken. Terwijl je samen eet en feestviert, groeit de Wereldboom en openen zich nieuwe avonturen. De speelse sfeer en kleurrijke wereld zorgen voor urenlang plezier. Of je nu graag rustig wilt bouwen of juist op zoek bent naar spannende uitdagingen, Hungry Meem heeft voor iedereen iets te bieden.

Wat voor huis ga jij bouwen?