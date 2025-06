Latias en Latios zijn aangekondigd voor Pokémon Unite

Tijdens de Pokémon North America International Championships van 2025 is onthuld dat Latias en Latios binnenkort speelbare Pokémon worden in Pokémon Unite. De aankondiging werd gedaan als onderdeel van de voorbereidingen op het aankomende jubileum van de game, dat in juli plaatsvindt.

Hoewel er nog geen specifieke informatie bekend is over hoe Latias en Latios precies zullen spelen, is het duidelijk dat ze samen als legendarisch duo het speelveld komen versterken. Of ze als één eenheid vechten of apart speelbaar zijn, is nog niet bevestigd. Ook is de releasedatum nog onbekend. Eerder dit jaar werden Suicune, Alolan Raichu en Alcremie toegevoegd in maart, april en juni. Pokémon Unite blijft dus regelmatig nieuwe content aanbieden aan spelers. De game is gratis te spelen op Nintendo Switch en mobiele apparaten.

Ben jij benieuwd naar Latias en Latios in actie? Laat het weten in de reacties!