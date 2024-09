Bekijk hier de nieuwste trailer van Professor Layton and the New World of Steam

Bekijk hier de nieuwste trailer van Professor Layton and the New World...

Sinds begin 2023 wisten we al van het bestaan van Professor Layton and the New World of Steam af. Enige tijd later kwam er meer informatie naar buiten en toen liet Level 5 weten dat het spel ergens in 2024 zou verschijnen. Helaas bleek aan het einde van 2023 dat dit niet haalbaar was en dat de release verschoven werd naar 2025. Dat is trouwens ook nu nog steeds het geval, dat blijkt uit een gloednieuwe trailer die vandaag tijdens de Level 5 Vision getoond werd.

Deze trailer is uiteraard onderaan dit artikel te bewonderen, maar er wel iets opvallends aan. De echte speurneuzen onder ons kunnen aan het einde van de video namelijk het Nintendo Switch-logo zien. Dit zou dus betekenen dat het spel naar Nintendo’s hybride console gaat komen. In de vorige trailer van deze game was die namelijk niet te zien, waardoor we speculeerden dat dit Professor Layton-spel mogelijk naar Nintendo’s volgende console zou komen. Dit kan uiteraard nog steeds het geval zijn, maar Switch-bezitters lijken in ieder geval goed te zitten!

In Professor Layton and the New World of Steam gaan Professor Layton en Luke opnieuw op een spannend avontuur. Luke heeft Professor Layton een brief gestuurd met daarin de vraag of hij naar een plek kan komen die hij nog nooit eerder heeft gezien, namelijk Steam Bison in Amerika. Het is misschien goed om te weten dat dit avontuur een jaar na Professor Layton en de Verloren Toekomst plaatsvindt en dat het verhaal dit keer iets anders verloopt. Terwijl onze favoriete personages samen puzzels oplossen zal de stad om hen heen veranderen. Welke geheimen zal dit dorp allemaal hebben?