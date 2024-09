FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time verschijnt volgend jaar in april

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time verschijnt volgend jaar in...

Als je al sinds de aankondiging van FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time in 2023 al uitkijkt naar het spel, dan heb je al een paar keer slecht nieuws te horen gekregen. De game heeft namelijk al een paar keer vertraging opgelopen. Gelukkig is er vanmiddag tijdens de Level 5 Vision bekendgemaakt dat deze gloednieuwe Fantasy Life-titel in april van 2025 verschijnt. Een exacte releasedatum is er dus nog niet, maar wij hopen dat het levenssimulatiespel toch echt in die maand uit zal komen op de Nintendo Switch.

Voordat je avontuur bij FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time gaat beginnen mag jij jezelf voorstellen, wat je doet door jouw personage helemaal zelf samen te stellen. In het spel hoef je trouwens niet alleen maar te vechten, want jij mag zelf jouw eigen leven bepalen. Dus of je nou bepaalde voorwerpen wilt verzamelen, juist dingen wil bouwen of lekker wilt koken, dat bepaal je allemaal zelf! Bovendien is de game ook nog eens online samen te spelen en kun je jouw fantastische dorp naar eigen smaak aankleden.

Hieronder is de tweede trailer van FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time te bekijken: