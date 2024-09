Bekijk hier de overzichtstrailer van Super Mario Party Jamboree

Op 17 oktober kunnen Switch-bezitters eindelijk aan de slag met Super Mario Party Jamboree. We moeten dus nog een paar weken wachten, maar ondanks dat heeft Nintendo wel al een overzichtstrailer van het partyspel op YouTube geplaatst. In die video, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, zijn allemaal feestelijkheden te zien. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan verschillende spelborden, personages en minigames! Mocht je na het zien van de trailer nog niet genoeg kunnen krijgen van dit Mario Party-spel, lees dan vooral hier onze preview van de game.

Super Mario Party Jamboree bevat maar liefst zeven spelborden, waaronder Goomba-baai, Regenboogplaza en de welbekende klassieker Westernland! Nieuw dit jaar is de Koopatlon. Dat is een modus waarin 20 spelers proberen de beste score neer te zetten door minigames te spelen. En nu we het toch over minigames hebben: dit Mario Party-spel heeft er meer dan 110! Als dat geen feestje wordt!