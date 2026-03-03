Bekijk hier vanmiddag om 15 uur de Indie World

Gisteren werden we verrast met de aankondiging van een nieuwe Indie World showcase. Deze korte presentatie wordt vanmiddag om 15 uur Nederlandse tijd uitgezonden. Voor het gemak hebben wij de link naar de livestream hieronder al voor je klaargezet.

Bereid je voor op 15 minuten aan nieuws en updates over aankomende indie-titels voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Sommige games zijn wellicht al aangekondigd, maar andere titels zijn compleet nieuw. Het tempo in dit soort streams ligt altijd hoog. Mocht je het niet helemaal kunnen bijhouden, wacht dan even totdat onze nieuwsberichten online staan en lees alles nog eens rustig op je gemakje door.

Veel kijkplezier!