Morgen, 3-3-26, komt er een nieuwe Indie World

Het is weer even geleden sinds de vorige presentatie van Nintendo, maar morgen komt hier verandering in. Er zal namelijk om 15:00 (Nederlandse tijd) een nieuwe editie van Indie World worden uitgezonden. Deze korte presentaties laten altijd in een rap tempo een lading aankomende indie titels zien. Sommigen die al aangekondigd zijn en sommige zijn compleet nieuw.

De aankondiging in Nintendo Today heeft helaas nog geen details gegeven. Zo is een lengte niet bekend. Wel is het zeer waarschijnlijk dat er games voor zowel de Switch als de Switch 2 getoond zullen worden. Hoe dan ook, we zullen morgen natuurlijk een livestream delen en het nieuws coveren.

Update: Een bericht op X bevestigd dat beide consoles aan bod gaan komen en dat de presentatie ongeveer 15 minuten gaat duren.