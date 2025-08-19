The Touryst: Deluxe komt exclusief naar de Nintendo Switch 2

In november 2019 verscheen The Touryst op de Nintendo Switch en de andere grote consoles. Echter blijft het daar niet bij, aangezien een Deluxe variant van het spel exclusief naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Een releasedatum heeft ontwikkelaar en uitgever Shin’en nog niet bekendgemaakt, maar wel weten we wat voor extra’s er allemaal worden toegevoegd aan de game. Er zou namelijk een geheel nieuw eiland samen met een monument worden toegevoegd. Evenals zijn er nieuwe items te vinden en is het mogelijk om aan de slag te gaan met nieuwe missies. Uiteraard bezit The Touryst: Deluxe ook over betere graphics.

In de originele titel The Touryst ga je op avontuur op Monument Islands. Op dit eiland is zoveel te doen, dat je wellicht niet eens weet waar je moet beginnen. Zo heb je de mogelijkheid om een duik te nemen in de diepe oceaan en naar de speelhal te gaan. Als toerist maak je hoe dan ook de reis die je altijd al had willen maken!

Hieronder is de originele trailer te bekijken: