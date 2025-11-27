Beyond Words onthuld voor de Switch

Scrabble is wereldwijd een zeer bekend bordspel. Zojuist is er een game voor de Switch onthuld die onder andere het maken van woorden als gameplay heeft. Beyond Words wordt gemaakt door Steve Ellis en David Doak, bekend van GoldenEye 007 en TimeSplitters. Deze game combineert het maken van woorden met roguelike-gameplay, oftewel een combinatie van Scrabble en Balatro. De game wordt zoals gezegd begin 2026 verwacht op consoles en pc. De game zal digitaal te koop zijn.

De bedoeling van Beyond Words is om combo’s op te bouwen door de woorden die je op het speelveld legt. Daarnaast kan je upgrades vrijspelen en zal geen enkele run hetzelfde zijn.

