Update 3.2.0 uit voor mobiele Nintendo Switch-app

Eind mei, net voor de lancering van de Nintendo Switch 2 veranderde de Nintendo Switch Online-app in de Nintendo Switch-app. Deze mobiele app voor iOS en Android kent allerlei features die je game-ervaring ondersteunen. Zo ontvang je GameChat-uitnodigingen op je telefoon en is het makkelijker geworden om je screenshots beheren. Ook kun je vrienden uitnodigen via de app en een melding krijgen als je vrienden online komen.

Met de komst van versie 3.2.0 zijn er weer wat nieuwe functies bijgekomen. Het volledige overzicht is als volgt:

Er zijn aanpassingen gemaakt met betrekking tot de door de app ondersteunde apparaten. De app ondersteunt nu apparaten met iOS-versie 16 of nieuwer, of Android- versie 9 of nieuwer.

In het bericht dat je ontvangt als een vriend online komt, staat nu ook welke software de vriend gebruikt (wanneer van toepassing).

Je kunt nu vriendschapsverzoeken sturen naar gebruikers waarmee je hebt gechat tijdens een GameChat-sessie.

Je kunt nu de hashtags kopiëren voor een softwaretitel. Dit kun je doen via de informatie van een screenshot of video.

Je kunt nu een Nintendo Switch App-album aanmaken in de foto-app van iOS. Als je deze functie wilt gebruiken, moet je deze inschakelen in de instellingen van de Nintendo Switch app.

Er is een probleem opgelost waardoor de volgorde van screenshots en video’s soms werd veranderd wanneer er meerdere tegelijk werden gedownload.

Er zijn andere kleine problemen opgelost.

Wie gebruik maakt van de Nintendo Switch-app kan deze nu updaten via de app-store op je telefoon!