[Review] Kirby Air Riders – een unieke en chaotische racer

Als de laatste game uit de eerste Nintendo Direct voor de Switch 2 was Kirby Air Riders een grote verrassing. Na de erg gemengde reacties rondom het origineel voor de GameCube dacht niemand dat er nog een vervolg uit zou komen. Nu is de game dan echt verschenen en hoewel het niet voor iedereen zal zijn, is de game verrassend diepgaand met veel diversiteit.

Simpliciteit, maar moeilijk

De game is op zich erg gemakkelijk ingesteld. Met twee knoppen kun je de hele game besturen. Deze knoppen en dus ook de basis zijn snel te leren, maar de game is echter veel dieper wat dit betreft. Hoewel je geen verschillende niveaus aan cc hebt zoals met Mario Kart en ook geen items zit het hier vooral in de techniek. Je machines, zo heten de voertuigen in deze game, hebben ieder verschillende statistieken, zo kan de ene beter vliegen en is de andere net wat sneller. De balans hier is echter erg goed uitgewerkt en het is net wat je speelstijl vraagt welke combinatie er voor jou werkt.

De game draait namelijk om precisie, de bocht op een goede manier nemen, precies goed landen voor een boost, juiste timing voor je special en meer. Je overwinning ligt alleen niet alleen maar aan je eigen krachten. De racevelden zijn bezaaid met vijanden die je kunt opslokken. Sommigen om ze af te schieten, maar ook verschillende met kopieervaardigheden. Deze zijn weer te gebruiken om je tegenstanders het leven zuur te maken. De combinaties tussen driften, aanvallen en alle opties zorgen er voor dat je de maximale snelheid kunt behalen wat voor de races erg goed werkt.

Wat ik wel mis bij de races is de mogelijkheid voor cups en grotere races. Nu heb je namelijk alleen de optie om individuele races te racen wat een beetje het stukje competitiegevoel laat missen. Ik zou dit toch wel graag gezien hebben.

Diversiteit aan modussen

De game heeft drie kernmodussen en één optie die de andere modussen verzamelt. Het gaat hier om Air Ride waar je losse races speelt, Top Ride, waar je speciale parcours doorloopt vanuit een top-down view. Deze modus heeft eigenlijk alle elementen van de gewone tracks, maar een eigen unieke gameplay die misschien net iets minder diepgaand is als Air Ride. Toch is het een erg goede toevoeging. Er is weinig anders aan deze modus vergeleken met Air Ride afgezien van het perspectief en hoe je het bestuurt.

City trial is praktisch Smash Bros.

Dan heb je City Trial, de meest chaotische modus uit het spel. Zelfs na nu een week met het spel bezig te zijn geweest blijft dat het geval. Dit is in essentie ook gewoon Super Smash Bros. met alleen Kirby personages op wagens. Met verschillende power-ups die je binnen de tijd moet verzamelen, wapens en meer om zo de sterkste van de ronde te worden. Ondertussen gebeurt er natuurlijk van alles. Denk aan gezamenlijke gevechten en verschijnen van speciale voertuigen.

Na het verlopen van de tijd zul je strijden in één van de vier minigames uit het Stadium. Afhankelijk van je build zul je één of meerdere opties aangeraden krijgen. Deze minigames zijn bovendien ook los te spelen. Wat hier goed gedaan is, is dat in principe alles wat je oppakt nut kan hebben. De verschillende games zijn namelijk zo divers opgesteld dat iedere build wel ergens goed voor is. Doordat er 14 verschillende games zijn is er ook voldoende afwisseling om het lang leuk te houden. Al had ik wel op een gegeven moment dat de stad een beetje saai werd waar je in begint. Ik had daar juist graag wat meer variatie in gezien.

Road Trip is een soort van campaign

Nieuw in de game is de Road Trip, hier kies je je personage en wagen om zo een lange trip te maken langs verschillende werelden. Onderweg komen er verschillende uitdagingen op je pad die je weer sterker kunnen maken. Dit kan echt van alles zijn. Zoals een Air Ride, een Stadium minigame, een Time Trial of iets anders. Het is niet heel diepgaand verder, maar het is een uitdagende modus die in kleine spurts gespeeld kan worden. Met tussen de biomes prachtige cut scènes die echt weer van de beste kwaliteit zijn. Bovendien is de verhaallijn wel echt typisch over de top zoals we bij Kirby gewend zijn. Dat terwijl het verhaal verder toch ook weer niet heel diepgaand is.

Sakurai heeft weer een prachtige game gemaakt

Hoe je er ook naar kijkt, Sakurai heeft een prachtige game gemaakt. Met niet alleen uitstekende muziek, maar ook het design van de parcours is uitstekend uitgewerkt. Hoewel je er in een sneltrein vaart doorheen vliegt als je de gameplay goed doorhebt, zijn er alsnog vele kleine details en bijzonderheden die de parcours erg indrukwekkend maakt. Daardoor is het ook wel meteen jammer dat er relatief een stuk minder opties zijn dan bij Mario Kart. Ik zou zeggen: hopelijk krijgen we meer in de toekomst. Helaas is dat al afgekapt door Sakurai.

Het is echt niet voor iedereen

Kirby Air Riders is een prachtige en diepgaande game die voor flink wat chaos zorgt. Het is absoluut een unieke ervaring, zelfs binnen het erg volle kartracer genre. Er is veel aanpasbaarheid om het een aangenaam spel te maken voor spelers, maar toch zal het niet voor iedereen zijn weggelegd. Ik zou sowieso aanraden om de Test Ride demo te downloaden om de tutorials te spelen om een beetje een gevoel te krijgen van het spel voor je echt toehapt. Echter, als de stijl je ligt, is het zeker een topspel.