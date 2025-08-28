Little Kitty, Big City – The Picture Purrfect Update is uit

Tijdens de laatste Indie World-presentatie werd een purrfecte update aangekondigd voor Little Kitty, Big City. Deze avonturengame met een kat in de hoofdrol is al een tijdje te spelen op de Nintendo Switch. De zogenaamde The Picture Purrfect Update zou later dit jaar beschikbaar komen. En later is nu, want de gratis (jawel!) update is uit! Dat laten de ontwikkelaars via X weten. Dus mocht je de game in je bezit hebben, zet snel je Switch (2) aan en dan begint de download vanzelf.

The Picture Purrfect Update is out now! It’s FREE! On Switch, PC, XBOX, PS4 + PS5! GO GO GO! 🚨 🚨 🚨 pic.twitter.com/77tv483fkz — Little Kitty, Big City 🐈‍⬛🏙️ OUT NOW!! (@LittleKittyGame) August 27, 2025

Met deze extra content krijgt Kitty nieuwe buurten om te verkennen. Nieuwe buurten betekent ook nieuwe inwoners. Leer deze nieuwe personages kennen, zet jezelf een leuke hoed op en ach ja, verander anders gewoon je hele uiterlijk. Het kan allemaal met The Picture Purrfect Update. De volledige patchnotes lees je hier. Mocht je nu voor het eerst van deze game horen, lees dan vooral ook onze review van Hello Kitty, Big City. Wij hebben er namelijk van genoten!

Ga jij met deze update voor Little Kitty, Big City aan de slag? We horen het graag van je in de reacties!