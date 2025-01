Bloomberg: Nintendo klaar om 20 miljoen Switch 2 exemplaren te produceren in jaar 1

Nieuwe consoles zijn altijd een spannende periode. Niet alleen voor het bedrijf wat het lanceert, maar ook voor fans. Vaak genoeg vis je op lanceringsdag naast een exemplaar van een populaire console. Zo was de eerste Switch een tijdje slecht verkrijgbaar en was het tijdens de pandemie helemaal een ramp voor de PS5 en Xbox Series X. Nintendo had al gezegd zich hier op voor te bereiden met de Switch 2, maar onduidelijk was op wat voor manier.

Daar komt Bloomberg nu met een antwoord op. Tegen die media outlet heeft een analist nu gezegd dat alles op zijn plek staat om in het eerste jaar van de Switch maar liefst 20 miljoen exemplaren te verschepen. De analist, Robin Zhu, zegt daarnaast ook te verwachten dat de console in juni verschijnt. De aangekondigde hands-on experiences eindigen op het moment in begin juni namelijk. Nu zegt dat niet per se iets. Met de originele Switch in 2017 gingen er soortgelijke evenementen ook nog een tijd na lancering door.

Het zou in elk geval betekenen dat Nintendo een grootse lancering voorziet. Zo had de originele Switch na 12 maanden tussen de 15 en 17,8 miljoen exemplaren verkocht. Dit op basis van kwartaalcijfers geleverd door Nintendo. De Wii U heeft dat aantal nog niet eens gehaald.