Nacon kondigt een eerste lading Switch 2 accessoires aan

Het Franse Nacon, vroeger beter bekend als Big Ben, heeft vandaag aangekondigd dat ze een reeks accessoires hebben ontwikkeld voor de Nintendo Switch 2. Dit is één van de eerste bedrijven die officieel na de onthulling van de console producten aankondigt. De producten moeten allemaal op lancering in de winkel liggen en zijn erg divers qua opzet.

Zo hebben ze producten ter bescherming. Zo hebben ze casings, hoezen, beschermend glas en schoonmaakmiddelen. Daarnaast zijn er verschillende producten die je speelcomfort moeten verbeteren. Zo zijn er grips voor de Joy-Con en verschillende stuurtjes. Wat nieuw is voor het bedrijf is een stuurtje wat plaats heeft voor beide Joy-Con, deze is ook op te vouwen. De enkele stuurtjes voor individuele Joy-Con zijn ook weer terug. Voor nu zijn er vooral standaard kleuren als zwart, blauw en rood/oranje aangekondigd. In de toekomst kunnen er mogelijk meer designs komen. De eerste afbeeldingen zie je hieronder.

Ook zullen ze adapters gaan maken waarmee je je Switch moet kunnen opladen met een stopcontact of in de auto.