Bloomtown: A Different Story verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Gister werd er laat in de avond aangekondigd dat Bloomtown: A Different Story naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter is dat niet het enige wat bekend was gemaakt, want we maakte meteen al kennis met de releasedatum van het spel. Daardoor weten we dat Switch-bezitters op dinsdag 24 september aan de slag kunnen gaan met deze JRPG. De game gaat volgende maand voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank.

In Bloomtown: A Different Story kruip je in de huid van Emily en haar broertje Chester. De twee jonge familieleden brengen deze zomer hun vakantie door bij hun opa in een stil stadje, al is het wellicht iets té stil. Daarom komen Emily en Chester er al snel achter dat er iets gaande is: er verdwijnen namelijk kinderen en sommige nachtmerries komen wel heel dichtbij. Dat er iets niet helemaal pluis is, dat is wel duidelijk, maar nu is het aan jou de taak om het vreemde mysterie in deze JRPG te ontrafelen en de inwoners van Bloomtown te redden!

Ben je benieuwd geworden naar Bloomtown: A Different Story? Bekijk dan onderstaande trailer.