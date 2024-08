Lost in Random: The Eternal Die aangekondigd voor de Nintendo Switch

Thunderful heeft Lost in Random: The Eternal Die aangekondigd, een vervolg op de game uit 2021. Dit nieuwe deel komt in 2025 uit voor de Switch en gaat een andere kant op dan de vorige game. In plaats van een actie-avonturenspel is het nu een rogue-lite actiegame met isometrische gevechten.

In het verhaal zijn Aleksandra (de voormalige Koningin) en haar metgezel Fortune gevangen in de Eeuwige Dobbelsteen. Een kwaadaardige Verteller probeert hun lot te bepalen. Spelers moeten door willekeurig gegenereerde dungeons vechten, geïnspireerd door bordspellen, om schatten te vinden en te ontsnappen. Elke keer dat je speelt, is anders, vol verrassingen en uitdagingen, waarbij geluk en strategie belangrijk zijn. De regisseur Martin Storm zei vandaag dat ze de wereld van Lost in Random wilden uitbreiden met snellere en actievere gameplay, terwijl het element van toeval centraal blijft. Spelers kunnen zich verheugen op een nieuwe ervaring.

Wat is jouw favoriete rogue-lite game? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.