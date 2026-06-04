Under the Island krijgt fysieke Nintendo Switch-release

Vorig jaar april werd bekend dat Under the Island ook naar de Nintendo Switch zou komen. Vanaf 17 februari is deze pixel art actie-RPG via de Nintendo eShop digitaal beschikbaar. Maar voor wie liever een fysiek exemplaar bemachtigt is er goed nieuws. Ontwikkelaar Slime King Games en uitgevers Curveball Games en Top Hat Studios gaan een samenwerking aan om ook een fysieke release van de titel te verzorgen. Dat onthullen ze op X. De fysieke editie is vanaf september verkrijgbaar, een precieze datum is nog niet bekendgemaakt. Wel weten we dat deze versie zo’n €34,99 zal gaan kosten.

We are absolutely delighted to be partnering with @TopHatStudiosEN and @SlimeKingGames to bring you a physical edition of Under the Island, this September, on PlayStation 5 and Nintendo Switch!



Befriend animals, use artifacts, and uncover a sinking mystery across six diverse,… pic.twitter.com/cQ94o27uwi — Curveball Games (@Curveball_Games) June 3, 2026

Under the Island is een 2D-actie-RPG, waarin je in de huid kruipt van Nia. Als dit personage krijg jij de taak om monsters te verslaan, puzzels op te lossen en Seashell Island te verkennen. Daarnaast zullen er ook verschillende ontmoetingen plaatsvinden, waaronder met het lokale grietje met de naam Avocado. Er is trouwens wel een probleem met het eiland: deze staat op instorten. De reden is onbekend, maar daar komt de speler vanzelf achter zodra het mysterie opgelost is. Gaat het jou lukken om Seashell Island te redden van zijn ondergang?

Overweeg jij een fysieke versie van Under the Island? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!