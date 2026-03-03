Tijdens de Sizzle Reel van de Indie World Showcase werd de officiële releasedatum voor Outbound onthuld. Deze open wereld exploratiegame verschijnt op 23 april voor de Nintendo Switch en Switch 2. Leuk feitje is dat het werd ontwikkeld door Square Glade Games, een indie studio uit Groningen. Na een succesvolle Kickstarter en een aankondiging voor beide platformen van Nintendo, werd afgelopen december ook een fysieke release aangekondigd. En nu weten we hoe lang we nog moeten wachten voordat we met Outbound aan de slag kunnen! Onderaan vind je de trailer van de Sizzle Reel, vanaf 0.53 volgt de onthulling van Outbound!

Waar gaat Outbound over?

Outbound speelt zich af in utopische wereld in de toekomst, waarin jij een saaie kantoorbaan hebt. Op een dag besluit je dat je daar genoeg van hebt. Je gaat op pad met de camper, op zoek naar avontuur! Verken een prachtige wereld terwijl je op zoek gaat naar voorwerpen waarmee je het huis van je dromen kunt bouwen. Bovenop je camper kun je namelijk met modulaire onderdelen een compleet huis bouwen. Een perfect gezellige plek om koffie te drinken of een complete moestuin met alles erop en eraan: met een klik op de knop klapt het in zodat je verder op avontuur kan. Gebruik de kracht van de zon, wind en water om je elektrische camper van stroom te voorzien. Verken een diverse wereld met vele verhalen, speciale plekken en meer. En het mooie, dit hoef je niet alleen te doen. Tot op vier spelers kunnen het samen spelen.