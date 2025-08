Boek Marvel vs. Capcom: Ultimate Complete Works in de maak

Fans van Marvel vs. Capcom, opgelet! Udon gaat een nieuw artbook uitbrengen, genaamd Marvel vs. Capcom: Ultimate Complete Works. Dit boek is verkrijgbaar vanaf 2 december, maar pre-orderen kan nu al.

De gemiddelde gamer zal weten dat Marvel vs. Capcom niet weg te denken is uit de gamewereld. De reeks bestaat inmiddels uit redelijk wat delen, waarvan sommige behoorlijk ver terug gaan. Vorig jaar nog verscheen onverwacht Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, die zeven van deze klassiekers bevatte. Een ware traktatie voor de fans, die al jaren hoopten op een dergelijke re-release. Dit jaar geen nieuwe game(s), maar een boek dat het artwork van deze geliefde games vastlegt. Je vindt er character designs, promotional art, prachtige illustraties, zeldzame schetsen en nog veel meer. Er passeren ook heel wat games uit de franchise de revue:

Punisher

X-Men: Children of the Atom

X-Men vs. Street Fighter

Marvel Super Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom

Marvel vs. Capcom 2

Marvel vs. Capcom 3

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Marvel vs. Capcom Infinite

Da’s niet mals, toch? De diehard fans die dit lezen denken nu misschien “hé, maar zo’n artbook bestond al!”, en die hebben volledig gelijk. Zo’n tien jaar geleden verscheen de voorloper op dit nieuwe boek: Marvel vs. Capcom: Official Complete Works. De Ultimate die ze aan de naam van deze nieuwe editie hebben toegevoegd, is goed voor 140 pagina’s aan extra materiaal. Aangezien het boek in totaal 336 pagina’s heeft, hebben we het hier over een aanzienlijke toevoeging! Oh, en zeiden we al dat het een hardcover is?

De standaardeditie is nu te pre-orderen op bijvoorbeeld Amazon, waar een kleine 60 dollar als prijs staat aangegeven. De Deluxe Edition van Marvel vs. Capcom: Ultimate Complete Works kost € 106,95 op de officiële website van Udon, waar je ook een pre-order kunt plaatsen. Je krijgt er dan nog een paar extraatjes bij, zoals zes metalen kaarten en zes speldjes, allemaal van een ander personages uit de reeks. Wacht alleen niet te lang, want na 10 augustus kan het niet meer. Ga jij ‘m halen?