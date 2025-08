STORY OF SEASONS: Grand Bazaar start met het introduceren van huwelijkskandidaten

Fans die uitkijken naar het nieuwe deel uit de STORY OF SEASONS-reeks hoeven nog maar drie weken te wachten. Op 27 augustus is het zover, dan verschijnt STORY OF SEASONS: Grand Bazaar voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Met de release op komst is Marvelous gestart met een wekelijkse videoreeks waarin we kennismaken met één van de twaalf huwelijkskandidaten. Elke week volgt er een nieuwe video.

Maak kennis met Sophie

De eerste huwelijkskandidaat die wordt geïntroduceerd is Sophie, de dochter van de burgemeester en een dame met een aanstekelijke glimlach. In deze eerste video leer je haar voor- en afkeuren kennen en ontdek je meer van haar charmante persoonlijkheid. Je vindt de trailer onderaan dit bericht.

Het plattelandsleven in Zefierstad

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar speelt zich af in een knus plaatsje in een vallei, genaamd Zefierstad. In dit dorpje waar de wind altijd waait, begin jij jouw gloednieuwe plattelandsleven! De game belooft een diepgaande landbouw-levenssimulatie te zijn bomvol activiteiten. Zo is het onder andere mogelijk om voor je gewassen en dieren te zorgen. De producten die je hebt verzameld kun je vervolgens verkopen tijdens de wekelijkse dorpsbazaar. Maak vrienden, word verliefd en start zelfs een gezin met een van de twaalf charmante personen die dit nieuwe hoofdstuk met je willen delen. Misschien wel met Sophie? Jij bepaalt hoe je je plattelandsleven invult!

Een moderne versie voor de Switch (2)

Wist je trouwens dat deze titel oorspronkelijk op de Nintendo DS verscheen? Gelukkig heeft de aanstaande versie van STORY OF SEASONS: Grand Bazaar een flinke poetsbeurt gekregen om het een modern uiterlijk te geven. Marvelous claimt dat het het origineel verbetert op alle denkbare manieren. De wereld is groter en levendiger dan ooit dankzij nieuwe beelden, nieuwe personages, een uitgebreid verhaal en volledig stemwerk van de personages in de verhaallijnen – een primeur in de serie!

Nog wat weetjes

De normale digitale uitgave van de Switch-versie is al te pre-orderen voor een bedrag van €49,99. De Switch 2-versie kost 10 euro meer. Mocht je nu nog geen Switch 2 hebben, maar mogelijk op een later moment wel, dan kun je tegen die tijd voor €10 ook een upgradepack aanschaffen. Dan als laatste voor de fans die geen genoeg kunnen krijgen van STORY OF SEASON: Grand Bazaar; check vooral ook nog onze eerdere berichten over deze game. Hier vind je de overzichtstrailer en hier de trailer van eind april.

Staat dit ‘nieuwe’ deel van STORY OF SEASONS op jouw wensenlijstje? We horen het graag in de reacties!