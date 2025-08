Calamity Angels: Special Delivery uitgesteld naar 2026

Hoewel Calamity Angels: Special Delivery voor zomer 2025 werd aangekondigd, is er een kink in de kabel gekomen. Uitgever Idea Factory International heeft namelijk op X bekendgemaakt dat de game is uitgesteld naar 2026. Dit geldt alleen voor de westerse versie. De Japanse versie is al in juni uitgekomen, maar bevat niet de Engelse taal. De game zal dus pas in 2026 op de Nintendo Swotch verschijnen.

You got mail! It's time to practice those delivery skills! 📬



The Calamity Angels: Special Delivery release window has been moved to 2026!



Preorders will be announced at a later date, but you can still wishlist on the IFI Online Store!https://t.co/O7vDXbMDLe pic.twitter.com/7YUuPD2H7J — Idea Factory International (@IdeaFactoryIntl) August 5, 2025

Zin om bestellingen te bezorgen? In Calamity Angels: Special Delivery is dat wat je doet. Al is het met een twist, want makkelijk gaan ze het je niet maken. Zo moet je de geestelijke gesteldheid van je crew in de gaten houden en kan je zomaar tegen een baas aanlopen. Maar je taak van het bezorgen van de pakjes mag je niet vergeten.

Wat vind jij van het uitstel? Laat het ons weten in de reacties!