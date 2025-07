Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles krijgt story trailer

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag lieten ze een nieuwe trailer zien van Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. In deze trailer leren we meer over het verhaal van de game. Final Fantasy Tactics verscheen oorspronkelijk in 1997 voor de PlayStation 1 en wordt nu op 30 september opnieuw uitgebracht voor de Switch 1 en 2. De game speelt zich af in de rijke en politiek geladen wereld van Ivalice. In de game speel je als Ramza Beoulve, een jonge ridder die verwikkeld raakt in een complexe machtsstrijd tijdens de Lion War. Het spel combineert tactische gevechten op grid-based slagvelden met een diepgaand verhaal vol verraad, religie, klasseverschillen en oorlogsvoering. Bekijk de trailer hieronder: