Brave x Junction krijgt een gecensureerde release

In november maakte ontwikkelaar Rideon bekend waarom de release van Brave x Junction opeens was uitgesteld in het Westen. Er bleken problemen te zijn met bepaalde designs die niet in overeenstemming waren met de richtlijnen. Inmiddels heeft Rideon er wat aan gedaan. De outfits van de fighter en magician zijn aangepast, zodat de game nu wel uitgebracht mag worden. Op 22 december 2025 zal Brave x Junction nu echt in het Westen verschijnen op de Nintendo Switch. Deze versie is daarmee wel gecensureerd ten opzichte van de game in de Japanse eShop.

Deze fantasy RPG gebruikt het kaartspel blackjack als vechtsysteem. Je vecht tegen allerlei monsters. Afhankelijk van wie het dichts bij 21 zit met zijn kaarten mag een aanval doen. Daarnaast zijn er vele manieren om skills en abilities te leren, waardoor de gevechten interessanter worden.

