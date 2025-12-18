PowerWash Simulator 2 onthult eerste DLC: Adventure Time

Enkele maanden na de release van PowerWash Simulator 2 staat de eerste grote DLC pack alweer voor de deur! Deze keer is het de beurt aan de populaire animatieserie Adventure Time. Een exacte releasedatum blijft op dit moment uit, al weten we wel dat die in het voorjaar van 2026 zal vallen.

FuturLab blijft het momentum van de originele PowerWash Simulator voortzetten. Voor de eerste game kwam DLC na DLC uit, zowel gratis als betaald. Het lijkt erop dat dit ook het plan is voor de langverwachte opvolger. In de Adventure Time DLC is het aan jou om vijf iconische locaties uit het Candy Kingdom een grondige schoonmaakbeurt te geven. CEO of FuturLab, Kirsty Rigden, noemt de DLC een “mathematical cleaning adventure”.

Adventure Time is absoluut niet de eerste franchise die de PowerWash-behandeling krijgt. Door de jaren heen is er DLC uitgekomen voor bijvoorbeeld Back To The Future, Alice In Wonderland, Shrek, SpongeBob en meer. En dan hebben we het nog niet over de gratis content voor onder andere Tomb Raider en Final Fantasy.

Welke film, serie of game zou jij graag terugzien in PowerWash Simulator 2? Laat het ons weten in de comments!