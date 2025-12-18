Fysieke Nintendo Switch-release voor Deer & Boy

Tijdens Gamescom afgelopen augustus was een van de aankondigingen de titel Deer & Boy, een game van ontwikkelaar LifeLine Games en uitgever Dear Villagers. Hoewel er nog geen exacte releasedatum is, weten we wel dat we de game ergens in 2026 mogen verwachten. Waar we ook naar mogen uitkijken is een fysieke release voor de Nintendo Switch. Dat onthult Dear Villagers vandaag. Ze gaan daarvoor een samenwerking aan met Maximum Entertainment, de partij die de fysieke release gaat verzorgen.

Een ontroerend verhaal over een vriendschap tussen een jongen en een hertje

In Deer & Boy volg je het avontuur van een jongen die is weggelopen van huis. Gelukkig betekent dat niet dat hij er helemaal alleen voor staat. Onderweg komt hij namelijk een jong hertje tegen. Omdat het dier erg kwetsbaar is, besluiten jullie samen op reis te gaan en jullie vaardigheden steeds verder te ontwikkelen. Tijdens de reis ontstaat vervolgens een prachtige vriendschap. Het ontroerende verhaal wordt versterkt door prachtige visuals en meeslepende muziek.

