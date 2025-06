[Review] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch...

In onze review van The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition kon er al gelezen worden dat we best te spreken zijn over de upgrade die BotW heeft gekregen. Ook Tears of the Kingdom heeft met de komst van de Nintendo Switch 2 een upgrade gekregen. In deze review lees je alles over de upgrade in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition.

Deze review legt de focus op de upgrade en of het upgradepack de moeite waard is. Als je benieuwd bent naar een review over Tears of the Kingdom zelf, dan kan je hem hier lezen. Het cijfer wat daar gegeven wordt reflecteert nog steeds hoe goed deze game is. Deze review draait alleen om het upgradepack.

Kan het nog mooier?

Ja, het kan nog mooier dan Tears of the Kingdom al was. Alles is net wat scherper en stabieler in de Nintendo Switch 2 Edition. Of die opgepoetste versie noodzakelijk is, verschilt per persoon. Persoonlijk vind ik het een mooie verbetering en voelt het aan alsof TotK altijd al zo bedoeld was. De Switch 1-versie voelt daardoor redelijk beperkt door de mindere hardware waar het op moest draaien. Gelukkig zijn al die problemen als sneeuw voor de zon verdwenen.

Door de stabielere framerate voelt alles heerlijk soepel aan. Hoe snel je ook met de camera ronddraait of wat je ook doet, de Switch 2 heeft er geen moeite mee. Ook is de resolutie een stuk hoger, wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is. Weliswaar vallen de soms wat lagere kwaliteit textures meer op, maar dat mag de pret niet drukken. Als je ook nog eens een scherm hebt dat HDR ondersteunt, dan kan je ook daar nog gebruik van maken. En als laatste zijn ook de laadtijden een stuk korter. Ideaal als je niet zo van wachten houdt. Daarom kan je wel zeggen dat deze Nintendo Switch 2 Edition een mooie upgrade is voor TotK én zelfs de mooiste manier om deze game te ervaren.

ZELDA NOTES

Zowel voor BotW als TotK vind je in de Nintendo Switch App op smartapparaten ZELDA NOTES. Die app kan je gebruiken om je te helpen tijdens je reis in TotK. De meest opvallende functie is de navigatie. Daarmee word je via een stem begeleid om locaties te vinden. Of dat iets is wat je gaat gebruiken, hangt ervan af wat je zoekt in TotK. Wil je zelf op ontdekking gaan en je laten verwonderen door alles wat je tegenkomt, dan kan je dit beter aan de kant laten liggen. Echter, als je juist de laatste dingen zoekt en eindelijk wil weten hoe je er kan komen, dan kan dit zomaar de uitkomst zijn. Hetzelfde geldt voor de functie waar je herinneringen hoort als je op specifieke plekken komt. Voor wie graag wat meer hoort, is het een mooi extraatje.

Voor de bouwers onder ons, is er nog een handige functie: het delen van bouwtekeningen. Middels een simpele QR-code kan je met iedereen jouw tofste bouwtekeningen delen. Bovendien kan je ook andermans bouwtekeningen in jouw game krijgen door hun QR-code te scannen. Dit biedt een extra dimensie aan het bouwen. Verder kan je voorwerpen ruilen middels de voorwerpenkist en kan je in de statistieken zien wat je allemaal heb gevonden.

Is het de moeite waard?

Zoals te lezen valt, zijn de verbeteringen en toevoegingen vergelijkbaar met de upgrade die BotW heeft gekregen. Het grootste verschil tussen die twee is dat BotW al uit 2017 komt en TotK pas net twee jaar oud is. Hierdoor is het voor de meeste spelers redelijk recent dat ze de game nog hebben gespeeld. Ik kan me voorstellen dat het dan eigenlijk te kort geleden is om de game opnieuw te beginnen als je hem toen al had uitgespeeld. Mijns inziens is deze upgrade vooral een goede toevoeging voor wie de game nu voor het eerst gaat ervaren of voor wie nog niet klaar was met TotK. Mocht je daarentegen toch opnieuw het avontuur willen aangaan, dan kan je gebruik maken van de nieuw toegevoegde tweede savefile.

Het upgradepack is te koop voor €9,99 in de Nintendo eShop. Daarmee kan je de originele TotK upgraden naar deze Nintendo Switch 2 Edition. Voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden is deze upgrade gratis en te gebruiken zolang ze lid zijn.