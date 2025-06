[Review] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch...

Net als tijdens de launch van de Switch 1 is er een plekje gereserveerd voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild tijdens de launch van de Switch 2. De console is nu slechts enkele dagen oud en wij hebben The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition onder de loep genomen voor een review. Is deze upgrade ten opzichte van het origineel de moeite waard om na acht jaar terug te keren?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition is in de basis nog steeds dezelfde game als toen die op de Switch 1 verscheen. Wil je weten of BotW de moeite waard is, dan kan je hier de review lezen. In deze review over de Nintendo Switch 2 Edition leggen we de focus op de upgrade en nieuwe functionaliteiten. Het cijfer reflecteert dus ook alleen of de upgrade de moeite waard is of niet.

Mooier, stabieler en sneller

Hoewel Breath of the Wild van zichzelf al een prachtige game was, waren er wel wat hinderlijke zaken. Dan praten we over een soms wat haperende framerate en laadtijden. In deze Nintendo Switch 2 Edition zijn die zaken aangepakt en meer. Door de hogere resolutie ziet alles er nog mooier uit. Bij het gebruik van een scherm dat HDR ondersteunt, kan je tevens HDR gebruiken. Je moet er alleen wel voor zorgen dat HDR goed gekalibreerd staat in de instellingen van de Switch 2 en je tv zelf. Ook helpt de framerate van 60 fps voor een heerlijk smooth gevoel. Hoe druk het ook wordt op het scherm, nooit voelt het alsof de Switch 2 het moeilijk heeft. Alsof het allemaal nog niet mooi en stabiel genoeg was, zijn ook de laadtijden verbeterd. Waar je eerst nog even moest wachten bij opstarten of fast-travel, is dat nu haast instant voor je gevoel.

Wat dat betreft is dit dé manier om BotW te ervaren. Zelfs al heb je de game al uitgespeeld, dan nog is het een genot om opnieuw in deze wereld rond te dwalen. Zeker na zo’n acht jaar sinds de oorspronkelijke release. En mocht je nou graag vanaf nul willen beginnen, dan krijg je met deze upgrade er een tweede savefile bij. Hierdoor hoef je dus niet jouw oude savefile te wissen en kan je nogmaals genieten van de magie die BotW te bieden heeft.

ZELDA NOTES

Naast de verbeteringen in de game zijn er ook nieuwe functies die je via de Nintendo Switch App kan gebruiken. In deze app vind je ZELDA NOTES, die met zowel BotW als TotK te gebruiken is. Daarin vind je meerdere functies die je kunnen helpen tijdens je reis. Het meest opvallend is de Navigatie-functie. Deze kan je helpen om missende shrines of andere zaken te vinden met behulp van heuse navigatie. Het lijkt net alsof je in de auto zit en de stem je begeleidt tijdens je reis. Weliswaar doet dit af aan het hele idee van zelf op onderzoek gaan, maar het kan spelers ook net dat zetje geven om de laatste missende dingen te vinden voor 100%. In dit geval zie ik het vooral als een handige toevoeging voor wie er behoefte aan heeft, maar niet als een noodzakelijke functie die je echt zou missen.

Bovendien kan je luisteren naar herinneringen tijdens je reis. Via de app kan je zien of je in de buurt bent van een herinnering en er vervolgens naar luisteren. Net als de navigatie vooral een extraatje. Nuttiger voor nieuwe spelers is de Voorwerpenkist. Hiermee kan je voorwerpen ruilen met andere spelers, wat goed van pas kan komen.

Het grootste nadeel van ZELDA NOTES is dat je altijd maar je smartapparaat erbij moet houden. Als deze functie nou in de game zou zitten, zou het een stuk minder onhandig zijn. Nu word je verplicht om je mobiel ernaast te houden en je aandacht tussen twee schermen te verdelen.

Upgradepack

Deze Nintendo Switch 2 Edition is op meerdere manieren verkrijgbaar. Als je al een exemplaar van BotW hebt (fysiek of digitaal), dan kan je voor €9,99 het upgradepack in de Nintendo eShop aanschaffen. Echter, als je lid bent van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket, dan kan je het upgradepack gratis downloaden en gebruiken zolang je lid bent. Daarnaast is er ook nog de optie om BotW inclusief upgradepack digitaal of fysiek aan te schaffen. Deze fysieke editie bevat beide geheel op cartridge. Om het nog mooier te maken kan je de cartridge zowel op de Switch 1 als Switch 2 gebruiken.