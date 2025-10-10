Broken Mirror Games’ Codename M is exclusief voor Switch en Switch 2

In januari dit jaar werd door Bloober Team en Broken Mirror Games een gloednieuwe game geteased. Codename M moet een innovatieve horrorgame worden en is de tweede game onder het merk van Broken Mirror Games na I Hate This Place die volgend jaar moet verschijnen.

Er is eigenlijk nog niets bekend over de game afgezien van de onderstaande onduidelijke teaser. Wel weten we dat de game in 2026 moet verschijnen. Daarnaast heeft Bloober Team aangekondigd dat die exclusief voor de Switch en Switch 2 zal verschijnen. Dit sluit goed aan op eerdere opmerkingen van Bloober Team dat ze de Switch het platform voor horror willen maken.