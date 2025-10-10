I Hate This Place uitgesteld tot begin volgend jaar

I Hate This Place is een isometrische open wereld survival horrorgame. In het spel speel je als Elena en laat je duistere krachten vrij die jouw hele realiteit op z’n kop zet. Met een stijl die zo uit een comic book komt, zul je zo lanmg moeten overleven als mogelijk is. De vele wezens willen jou namelijk dag en nacht afmaken.

In tegenstelling tot de meeste games in dit genre moet je niet guns blazing op pad gaan. Nee, vindingrijkheid wordt in dit spel namelijk beloond. Slim gebruik maken van je omgeving zal de kern worden om te overleven.

Oorspronkelijk zou de game op 7 november verschijnen voor Switch, pc, PS5 en Xbox, maar helaas is die uitgesteld. De nieuwe datum is gezet op 29 januari.