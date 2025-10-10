Dit kun je verwachten in het tweede gedeelte van Halloween in Pokémon Go

Eerder deze week kregen we al details van het eerste gedeelte van het Halloween event in Pokémon Go. Nu weten we ook hoe het afloopt. Met speciale Pokémon outfits en meer. Het tweede gedeelte gaat van start op 27 oktober om 10:00 lokale tijd en loopt tot 2 november 08:00 lokale tijd.

Tijdens dit gedeelte van het evenement worden Teddiursa met een heksenhoed en Noibat met een hoofdband toegevoegd aan het spel (ook hun Shiny versies zijn beschikbaar). Deze gethematiseerde Pokémon kunnen bovendien evolueren naar hun evoluties die de outfit behouden. Op 31 oktober krijg je bovendien bij het vangen van deze Pokémon mogelijk Rare Candy of Rare Candy XL. Hiervoor moet je wel een Nice throw of beter gooien.

Tijdens het evenement heb je een grotere kans op shiny gekostumeerde Pokémon in raids en blijft de Halloween Go Pass actief. Uit Field Research Tasks kun je niet alleen de Teddiursa en Noibat krijgen, maar ook Pikachu, Froakie en Rowlet in een Halloween outfit. Met geluk is ook Spiritomb uit een taak te krijgen.