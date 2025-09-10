My Friend Malamar krijgt een Mega Evolution in Pokémon Legends Z-A

Na een week lange campagne waarin Pokémon en fans de Pokémon Malamar aan het aanbidden was. Zo waren er lijsten met beste evoluties, beste Pokémon kaarten en meer. Dit alles in aanloop naar een speciale video met Malamar in de hoofdrol. In deze video heeft Pokémon een gloednieuwe Mega Evolution onthuld.

Je hoort het goed, your friend Malamar is nu nog beter geworden dankzij het Mega Evolution fenomeen. Dit is ondertussen de vierde nieuwe Mega Evolution die onthuld is voor Pokémon Legends Z-A. Eerder verschenen al Dragonite, Victreebel en Hawlucha met nieuwe Mega Evolutions.

De video toont een nieuwsuitzending uit Lumiose City die het heeft over de “My Friend Malamar” rage en concludeert met het onthullen van de Mega Evolution. Malamar verandert niet heel veel in de kern. Zo is zijn lichaam nu in regenboogkleuren, maar zijn de armen en zijn lichaam een stuk dunner geworden. Ook de tentakels op het hoofd zitten wat anders.