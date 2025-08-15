Bubsy In: The Purrfect Collection verschijnt begin volgende maand op de Nintendo Switch

Tijdens de showcase van Limited Run Games in juni 2025 kwam het nieuws naar buiten dat Bubsy In: The Purrfect Collection naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De releasedatum ontbrak op dat moment nog, maar daar is vanmiddag verandering in gekomen. Middels een trailer is die namelijk onthuld. Daardoor weten we dat Switch-bezitters vanaf dinsdag 9 september aan de slag kunnen met de collectie. Het spel is niet alleen fysiek via Limited Run Games te koop, maar natuurlijk ook digitaal.

Met Bubsy In: The Purrfect Collection kun je weer genieten van verschillende oude Bubsy-games. Zo zitten Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, Bubsy II, Bubsy in: Fractured Furry Tales en Bubsy 3D in de collectie. Zoals je mag verwachten is de resolutie en framerate van alle titels verbeterd. Evenals zijn er save states toegevoegd en kun je de terugspoelfunctionaliteit uitproberen. Echter is dat niet alles, aangezien er ook een muziekspeler aanwezig is en kun je video-interviews bekijken.

Ben je benieuwd geworden naar Bubsy In: The Purrfect Collection? Neem dan een kijkje naar onderstaande video!