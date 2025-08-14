Launch-trailer voor visual novel Iwakura Aria

Sinds vandaag is Iwakura Aria te spelen, de nieuwe game van de Japanse ontwikkelaar MAGES. Deze spannende visual novel kwam vorig jaar zomer in Japan uit en vandaag volgt de langverwachte westerse release. De game is zowel digitaal als fysiek beschikbaar voor de Nintendo Switch. Bij een release hoort natuurlijk een launch-trailer. Die is zojuist door uitgever PQube gedeeld. Je vindt de video onderaan dit bericht.

Iwakura Aria speelt zich af in Japan na de oorlog. Het is de zomer van 1966 en het jonge hoofdpersonage Ichiko Kitagawa krijgt de kans om als dienstmeisje aan de slag te gaan voor de Iwakura-familie. Hierdoor kan ze het weeshuis waar ze woont verlaten en zich richten op een veiligere toekomst. De artistieke Ichiko raakt bevriend met Aria, de mysterieuze erfgename van de Iwakura-familie. Maar al gauw merkt Ichiko dat de familie zo haar geheimen heeft en raakt ze verstrikt in de intriges die zich rondom haar nieuwe vriendin afspelen. Wat is het verhaal van Iwakura Aria? Wat betekent hun noodlottige ontmoeting voor de toekomst van Ichiko? Het is aan jou om de duistere geheimen van het landhuis te ontrafelen in deze spannende visual novel.

Wij hebben de game al mogen spelen en hebben genoten van dit gruwelijk mooie verhaal. Er staat je een hartverscheurende ervaring te wachten, met gruwelijke onthullingen en een ontluikende romance tussen de twee hoofdpersonages. Je vindt onze volledige review hier.

