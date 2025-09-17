Buildest bouwt z’n weg naar een Nintendo Switch-release

Vandaag is er middels een trailer op het YouTube-kanaal SometimesYouCom aangekondigd dat Buildest naar Nintendo’s eerste hybride console gaat komen. Daarbij zal de game ook uitkomen op PlayStation en Xbox en net als de Switch-versie op woensdag 1 oktober verschijnen. Dankzij de Nintendo eShop weten we dat de titel voor een bedrag van 12,39 over de digitale toonbank zal gaan. Mocht je het spel vooraf willen bestellen, dan kan dat al en krijg je bovendien 20% korting.

Buildest is een coöp-actiegame waarin architectuur centraal staat. In elk level krijgen spelers de taak om bouwmaterialen te verzamelen en daarmee constructies te bouwen. Dit is met maximaal vier spelers te doen, dus het is aan jullie om te kijken wie welke taak uitvoert. Deze titel bevat maar liefst zeven diverse tijdperken, waaronder het oude Egypte, de Europese Middeleeuwen en het Amerikaanse Art Deco. Zal het jullie lukken om alles van het vak onder de knie te krijgen?

Ben je benieuwd geworden naar Buildest? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!