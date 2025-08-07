Kijk je vanmiddag om 15 uur mee naar de Indie World-presentatie?

Een week na de Nintendo Direct: Partner Showcase vindt er vanmiddag om 15 uur weer een Indie World-presentatie plaats. De ongeveer 15 minuten durende showcase belooft volop aankondigingen en nieuwe informatie over aankomende indie-games voor zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2. Welke games voorbij gaan komen is nog een verrassing. Maar vanmiddag gaan we erachter komen waar we ons de komende tijd op mogen gaan verheugen. De link naar de livestream staat hieronder voor je klaar. Kijk je vanmiddag om 15 uur mee?

Over welke games hoop jij iets te gaan zien/horen? Veel kijkplezier!