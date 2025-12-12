The Super Mario Galaxy Movie teaser toont gevecht met Bowser Jr.

Tijdens The Game Awards is er een 30 seconden lange video van The Super Mario Galaxy Movie getoond. De film die in september officieel onthuld werd, had tot vannacht maar een enkele trailer gehad. Tijdens de grootste awardshow van het jaar werd er echter naast vele game aankondigingen ook nieuw beeldmateriaal van de film getoond.

Die de korte video zie je Mario & Luigi het opnemen tegen Bowser Jr.. Dit gebeurt vlak na wat door de beelden lijkt op zijn introductie in de film. Hoe het precies loopt, dat kun je hieronder zien. Het laat in elk geval zien dat de animatie van de film weer goed in elkaar zit met onder andere reacties en bewegingen van alledrie de personages.