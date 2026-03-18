Team Cherry komt met laatste Hollow Knight: Silksong-update vóór DLC

Het is nog even geduld hebben voordat de DLC van Hollow Knight: Silksong verschijnt. In de tussentijd zit Team Cherry absoluut niet stil en brengt het team regelmatig updates uit. In een recente blog hebben ze aangekondigd dat er nog één grote update komt voordat de DLC Sea of Sorrow uitkomt.

De update naar versie 1.0.29926 zal heel wat fixes en toevoegingen bevatten. Zo kan Hornet straks niet meer out of bounds getrokken worden door vijanden en kunnen vijanden zelf ook niet meer out of bounds vast komen te zitten. De death animation van Last Judge doet na de update minder schade en ook diverse andere boss fights zijn gefinetuned. Sommige vertalingen waren nog niet optimaal, en dat is nu ook aangepast. Dit laatste is voor ons natuurlijk minder relevant, aangezien de game niet in het Nederlands te spelen is. En er wordt nog veel meer gefixt! De volledige patch notes kun je lezen in het blog van Team Cherry.

Wanneer deze update voor Hollow Knight: Silksong precies uitkomt, is nog niet bekend. Voor pc is hij onlangs uitgerold, maar wie op console speelt, moet helaas nog even geduld hebben. De devs beloven dat het niet lang meer zal duren.