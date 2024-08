Christopher Dring: Verwacht de Switch 2 niet voor april 2025

De Switch 2 is een onderwerp van vele geruchten, maar geen enkel gerucht is daadwerkelijk bevestigd. Nintendo houdt namelijk de kaken stijf op elkaar. Het enige wat het bedrijf heeft gezegd, is dat ze dit fiscale jaar, wat eindigt in maart 2025, een aankondiging gaan doen. Hierdoor denken veel mensen dat de console ook dit fiscale jaar zal verschijnen. Volgens een aantal mensen in de industrie moeten we die hoop niet te hoog houden.

Het hoofd van GamesIndustry.biz, Christopher Dring, heeft in een podcast een onthulling gedaan over de Nintendo Switch opvolger, in de volksmond de Switch 2. Dring heeft in de afgelopen jaren een flinke reputatie opgebouwd met veel contacten in de industrie op basis daarvan verwacht hij dat de Switch 2 niet dit fiscale jaar (eindigt maart 2025) uitkomt.

Dit vertelt hij in de recente GamesIndustry.biz podcast. Volgens hem kun je aan twee manieren merken dat de console niet dit fiscale jaar gaat verschijnen. De eerste is dat Nintendo heeft gezegd dat de Switch onthuld wordt in dit fiscale jaar. Vorige keren, zoals met de NX werd er gezegd dat die ook daadwerkelijk zou verschijnen. Daarnaast heeft Dring verschillende ontwikkelaars gesproken en geen van de ontwikkelaars verwacht hem dit fiscale jaar. Natuurlijk noemt hij geen namen, maar het er is een grote kans dat die gaat om de grotere partijen die al toegang hebben tot een devkit.

Ook Takashi Mochizuki, een reporter voor Bloomberg noemt dat er steeds minder mensen denken dat de console in maart zal verschijnen.