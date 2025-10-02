Cladun X3 nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Cladun X3 is onlangs uitgebracht voor Nintendo Switch en de launch trailer is nu beschikbaar. Dit is het nieuwste deel in de populaire pixel action RPG serie, bekend om zijn diepe customization en uitdagende gameplay.

In Cladun X3 worden schurken uit alle hoeken van de wereld naar Arcanus Cella geroepen om deel te nemen aan een dodelijk spel, allemaal in naam van wereldvrede. Jij speelt als een van deze schurken en kiest uit zes wapentypes en tien verschillende klassen om dungeons vol monsters, gevaren en valstrikken te overwinnen. Het Magic Circle System, een uniek kenmerk van de Cladun-serie, stelt je in staat je eigen kwaadaardige bondgenoten te creëren om je te helpen tijdens je avontuur. Dankzij uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kun je je personage, bondgenoten en strategie volledig personaliseren.

Durf jij de ultieme slechterik te worden en je kracht te testen in deze uitdagende RPG? Laat het weten in de reacties en bekijk hieronder de launch trailer van Cladun X3.