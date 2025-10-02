Cthulhu Mythos ADV komt naar de Nintendo Switch

De twee Cthulhu Mythos ADV-games, Lunatic Whispers en The Isle of Ubohoth, komen samen in één collectie naar Nintendo Switch. De release is gepland op 9 oktober 2025.

Beide games zijn eerder verschenen op iOS, Android en pc via Steam. Het zijn visuele novels met tabletop RPG-elementen, waarbij dobbelstenen bepalen hoe het verhaal verloopt. In Lunatic Whispers bevind je je in een verlaten ziekenhuis vol mysterieuze stemmen en vreemde gebeurtenissen. Met je vaardigheden en een beetje geluk moet je zien te overleven en de geheimen van de Cthulhu Mythos te ontdekken. In The Isle of Ubohoth speel je op een mysterieus eiland en probeer je een vloek te verbreken. Kies je acties verstandig, let op je stats en gebruik dobbelstenen om je lot te beïnvloeden. Onderweg moet je puzzels oplossen en aanwijzingen vinden om verder te komen.

