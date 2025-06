Class of Heroes 3 Remaster heeft een releasedatum voor de Nintendo Switch

Na de eerdere aankondiging hebben uitgever PQube en ontwikkelaar Acquire nu ook een concrete releasedatum bekendgemaakt voor Class of Heroes 3 Remaster. Deel drie van de first person-dungeon crawler-RPG verschijnt op 18 september 2025 voor de Nintendo Switch (let op, dus niet de Switch 2!). De game gaat zowel digitaal als fysiek beschikbaar komen voor een prijs van €39,99. De fysieke versie is al op verschillende sites te pre-orderen. De pre-order voor de digitale variant start binnenkort en zal de eerste periode met 10% korting zijn.

Class of Heroes 3 kwam oorspronkelijk in 2010 in Japan uit voor de PlayStation 3 en PlayStation Portable (PSP). De Engelse release heeft het echter nooit gehaald. Dus nu na 15 jaar verschijnt de opgepoetste variant dan eindelijk ook op verschillende platforms in het Westen. De eerste twee delen kwamen vorig jaar al geremastered naar de Nintendo Switch. Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition bevat Class of Heroes, de RPG die in 2008 op de PSP uitkwam, en Class of Heroes 2G. Laatstgenoemde is de uitgebreidere versie van Class of Heroes 2 die in 2010 voor de PlayStation 3 werd uitgebracht. Ook een nieuwe generatie kan nu dus aan de slag met deze serie. In de Remaster van deel 3 staan je drie scholen te wachten. En dat alles met verbeterde visuals en uitgebreidere functies. Schrijf je in bij een van de drie scholen en ga samen met je medestudenten op een episch dungeon crawling-avontuur!

Is de Class of Heroes-series iets voor jou en kijk je uit naar de remaster van Class of Heroes 3? Bekijk dan vooral de releasedatum-trailer hieronder!