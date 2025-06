Planet of Lana II: Children of the Leaf aangekondigd voor o.a. de Nintendo Switch

Uitgever Thunderful Games en ontwikkelaar Wishfully hebben een vervolg op puzzelplatformer Planet of Lana aangekondigd. We moeten alleen nog wel even geduld hebben, want Planet of Lana II: Children of the Leaf verschijnt pas in 2026. De game komt naar verschillende platforms waaronder de Nintendo Switch.

The epic saga continues! Wishlist now! ✨



Planet of Lana II is an expanded, cinematic puzzle adventure sequel taking Lana and Mui on a deeper and more challenging journey, testing their bond like never before. All platforms, 2026.



Watch the Xbox trailer: https://t.co/XV9sHkEqk9 pic.twitter.com/oIZpa0gGk5 — Planet of Lana II – Wishlist Now! 🍃 (@PlanetofLana) June 8, 2025

Planet of Lana is een prachtige handgetekende puzzelplatformer. Het speelt zich af op een planeet dat ooit een plek was met een perfecte balans tussen mens, natuur en dier. Na jaren van harmonie raakt de delicate balans verstoord door een robotinvasie. Maar het verhaal gaat niet over de invasie. Het verhaal gaat over een levendige en prachtige planeet en een reis die ondernomen moet worden om die planeet zo te houden. Een jong meisje Lana en haar loyale vriend Mui gaan op deze reis. Lees vooral onze review waarin we vertellen waarom dit een prachtige ervaring is. Het langverwachte vervolg, Planet of Lana II: Children of the Leaf, gaat dieper in op de hechte band tussen Lana en Mui terwijl ze na de robotinvasie door Novo’s veranderde wereld navigeren.

Heb jij Planet of Lana gespeeld en word je blij van de aankondiging van het volgende deel? Bekijk dan vooral de nieuwe trailer hieronder!