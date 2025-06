De Nintendo Switch 2 is ruim 3,5 miljoen keer verkocht in vier dagen tijd

De Nintendo Switch 2 is ruim 3,5 miljoen keer verkocht in vier...

Afgelopen donderdag verscheen de nieuwste console van Nintendo: de Nintendo Switch 2. Deze opvolger van de Switch 1 is sindsdien een heuse verkoophit. Nintendo heeft namelijk onthuld dat in slechts vier dagen tijd de Switch 2 al ruim 3,5 miljoen keer is verkocht wereldwijd. Dat zijn er enorm veel! Bovendien zelfs meer dan wat andere Nintendo-gamesystemen in die korte tijd hebben verkocht. Daarmee is de Switch 2 het snelst verkopende Nintendo-gamesysteem ooit.

Cijfers over games en aanverwante zaken heeft Nintendo nog niet gedeeld, maar met een launch als dit ligt het in de lijn der verwachting dat die het ook goed doen. Daar zullen we in de toekomst vast meer over gaan horen.

Heb jij een Switch 2 aangeschaft? Laat het ons weten in de reacties! Mocht je nog twijfelen over een aanschaf van een Switch 2, lees dan hier onze review.