Toch een nieuwe update voor Stardew Valley in aantocht

Begin deze week schreven we nog dat Eric Barone aka ConcernedApe een afbeelding van Haunted Chocolatier deelde op X. Deze nieuwe game krijgt immers zijn onverdeelde aandacht. Afgelopen mei gaf hij al aan dat er voorlopig geen Stardew Valley-updates meer zullen komen. Dit nieuws kwam enkele maanden nadat de enorme 1.6-update voor Stardew Valley werd uitgerold. In die update zat zo veel content dat er weinig tijd overbleef voor een andere game. Maar nadat met die update de laatste bugs en andere kinderziektes waren opgelost, werd het hoog tijd om zijn eerste game voorlopig aan de wilgen te hangen. Haunted Chocolatier kreeg zijn volledige focus. Verrassend is het daarom dat hij nu op X laat weten dat er tóch een update 1.7 voor Stardew Valley gaat komen. Al doet hij geen enkele toezegging over een releasedatum. Ook de inhoud is nog onbekend. De update gaat er komen, ooit…

Okay, I revealed this at the concert last night and now the cat's out of the bag, so I will confirm for everyone: There will be a Stardew Valley 1.7 update. No release date, no estimate. But it's happening pic.twitter.com/RnNgc3ERER — ConcernedApe (@ConcernedApe) August 30, 2025