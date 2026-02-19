My Mario-producten nu verkrijgbaar!

Vanaf vandaag is de nieuwste set van Nintendo Merchandise beschikbaar. Deze line-up van My Mario is geschikt voor de jongste fans van Mario en bestaat uit verschillende producten. Zo zijn er gratis onderdelen als online filmpjes en een app, maar ook speelgoed. De eerste lading producten is vanaf nu te koop in de My Nintendo Store. Later moeten ze ook verschijnen in andere winkels.

De eerste reeks aangeboden producten bestaat uit maar liefst zeven verschillende items die hieronder te zien zijn met de prijs. De meeste onderdelen zijn redelijk zacht geprijsd. Alleen de grote blokkenset zal je flink wat gaan kosten. Deze kost maar liefst € 134,99.

Mocht je verder kijken naar andere Nintendo-merch, dan heb je ook geluk. De My Nintendo Store heeft de laatste tijd weer flink wat nieuws toegevoegd.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.