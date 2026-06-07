Crazy Taxi maakt een comeback met Crazy Taxi: World Tour

SEGA had een lange tijd geleden al aangekondigd dat veel van hun klassieke franchises terug zouden keren. Nu is één van die klassieke franchises opgedoken tijdens de Xbox Games Showcase. Crazy Taxi krijgt eindelijk een nieuw deel met Crazy Taxi: World Tour. Deze game moet in 2027 beschikbaar komen op Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc.

Het nieuwste deel in de Crazy Taxi-serie keert terug naar de oorsprong van de sierie, zoals we die kennen van de Dreamcast én de arcadehallen. Spelers racen tegen de klok om klanten zo snel mogelijk van punt A naar punt B te brengen, met arcade‑achtige besturing en chaotische ritten volop. Hoe sneller je een klant naar de bestemming brengt, hoe meer punten je krijgt. Bekende personages als Axel keren terug, maar ook de vertrouwde soundrack is aanwezig in Crazy Taxi: World Tour