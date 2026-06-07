Crazy Taxi: World Tour gebruikt AI gegenereerde assets

SEGA had eerder vandaag eindelijk een nieuw deel aangekondigd voor Crazy Taxi. Helaas bleek al snel dat de game die volgend jaar moet verschijnen ontwikkeld iis met behulp van AI. Nu zijn er flink wat onderdelen te bedenken waar AI ethisch gebruikt kan worden in game development, maar helaas is dat hier niet het geval.

Volgens Brian Shea op Bluesky (de embed werkt helaas niet) is de AI namelijk gebruikt voor assets te maken. Dit blijkt uit een langere statement die hij van PR heeft gekregen. Zo wordt er gezegd dat er achtergrond assets zijn gemaakt door AI, maar dat ze nog wel door mensen worden nagekeken.