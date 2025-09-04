Cronos: The New Dawn krijgt launch trailer

Morgen verschijnt Cronos: The New Dawn op de Nintendo Switch 2. Het is de goednieuwe survival-horror game van Bloober Team, hetzelfde team achter griezelige games als Layers of Fear, Observer en de Silent Hill 2 remake. Met deze nieuwe game hopen ze wat extra horror naar de Nintendo Switch 2 te brengen, en om hun nieuwe game in de spotlight te zetten is er nu alvast een launch trailer verschenen. Hierin komt vooral de duistere sfeer van de game erg goed naar voren. Je kunt de trailer hieronder bekijken. De game is vanaf 5 september beschikbaar. Benieuwd naar deze game? Wij mochten hem al even proberen, hier kun je onze ervaringen lezen!

In Cronos stap je in de schoenen van een zogenaamde Traveler, die heen en weer reist tussen een post-apocalyptische toekomst en het grimmige Polen van de jaren 80. Je missie: de mensheid redden van nachtmerrelijke wezens die kunnen fuseren tot dodelijke abominaties. Verbrand vijanden voordat ze samensmelten. Verzamel zielen van het verleden. Overleef met beperkte middelen in een wereld waar elke kogel telt en elk besluit gevolgen heeft. Met een mix van brute actie, tactisch plannen en psychologische spanning, biedt Cronos: The New Dawn een unieke horrorervaring. Maar pas op: hoe meer zielen je meeneemt, hoe dieper je in de waanzin zakt.