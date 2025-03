Crypt Custodian krijgt een fysieke release voor de Nintendo Switch

De uitgever Curveball heeft aangekondigd dat Crypt Custodian een fysieke versie krijgt op de Nintendo Switch. Dit gebeurt in samenwerking met Top Hat Studios en ontwikkelaar Kyle Thompson.

Volgens Andi Han van Top Hat Studios is Crypt Custodian een van de beste Metroidvania-games van het afgelopen jaar. Hij waardeert de creatieve visie, het oog voor detail en het speelplezier. Crypt Custodian biedt een mix van uitdagende gevechten, verkenning en puzzels in een wereld vol mysterieuze geheimen. Spelers nemen de rol aan van een ondeugende kat die moet vechten, platformen en magische krachten gebruiken om obstakels te overwinnen. Han is blij met de fysieke release, zodat nog meer spelers het avontuur kunnen beleven. Ook Ed Gregory van Curveball Leisure is enthousiast over de samenwerking. Hij noemt Crypt Custodian een bekroonde game. De fysieke versie geeft fans een nieuwe manier om de game te ervaren. Een releasedatum is nog niet bekend.

