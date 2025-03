Sonokuni: Japanse Hiphop Biopunk Actiegame Komt Naar de Nintendo Switch

Kakehashi Games en Don Yasa Crew hebben aangekondigd dat hun game Sonokuni binnenkort naar de Nintendo Switch komt. Er is nog geen specifieke releasedatum, maar de Switch-versie komt kort na de pc-versie, die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2025.

In Sonokuni speel je als Takeru, een eenzame huurmoordenaar die een vreemde supermacht moet aanvallen. Deze supermacht is versterkt door biotechnologie en het verhaal is geïnspireerd door Japanse mythologie. Je vecht tegen genetisch gemuteerde vijanden en gebruikt allerlei gevechtsbewegingen, zoals aanvallen, pareren en zelfs de tijd manipuleren. Als je faalt, leer je van je fouten en kun je je strategie verbeteren. De game heeft een intense hiphop soundtrack en neonverlichte visuals die je zintuigen prikkelen. Het verhaal draait om de ethische keuzes van Takeru, die vecht voor haar volk. De muziek is gemaakt door de Japanse hiphopgroep DON YASA CREW.

